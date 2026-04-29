Successo il 25 aprile per “Memoria Precaria”

Grande successo, con la partecipazione di circa 800 persone a partire dal primo pomeriggio fino a tarda sera, per Memoria Precaria, l’evento del 25 Aprile appena trascorso, realizzato in piazza Mercato a Erba grazie alla collaborazione di ANPI territorio Erbese sez. Luigi Conti Monguzzo, Associazione Tricheco, Associazione Genitori Romagnosi, Associazione Teste di Rapa, Associazione Trapeiros di Emmaus, Circolo Ambiente “Ilaria Alpi”, Legambiente Erbese, Mani Tese Bulciago, Jubilo, Nisshash e all’adesione di ANPI Como, ARCI Como, Coordinamento Comasco per la Pace.

Presente anche Lichene Blu che, insieme a Legambiente Erbese e Tricheco, ha contribuito ad animare la festa grazie ai laboratori creativi non stop. L’evento si è svolto con il patrocinio del Comune di Erba. Hanno partecipato anche Emergency Como, CGIL Como e Auser.

“Ringraziamo Ecoinformazioni che si è preoccupata di documentare con precisione la giornata – hanno sottolineato gli organizzatori – Dopo i saluti iniziali, l’intervento musicale a tema delle classi terze della scuola secondaria di primo grado “Aldo Moro” di Ponte Lambro, seguita dalla rappresentazione teatrale a cura di Jubilo Foundation, che sono state molto apprezzate dal pubblico. Ringraziamo anche Giuseppe Calzati, Don Giusto della Valle, gli Anticorpi Militari, Celeste Grossi, Alessandra Ghirotti, Giuseppe Battarino, Claudio Agostoni, Giuseppe Emilcare che hanno approfondito il valore che la Resistenza ha avuto ieri e quello che ha oggi, ricordando con decisione e con un’accezione antimilitarista tutte le lotte di Liberazione che nel mondo le persone si trovano a fronteggiare”.

“Ringraziamo tutti voi che avete deciso di partecipare, di ascoltare, di festeggiare insieme a noi. Ciò che abbiamo voluto trasmettere è una visione reale e a tratti cruda su quanto la Resistenza nel tempo sia stata fondamentale e quanto sia fondamentale ricordarla e ancora oggi, difendere la libertà per cui si è lottato, in un clima dove l’economia di guerra e la repressione stanno prendendo il sopravvento. Resistere, oggi è anche stare insieme, creando contesti in cui sentirsi parte di una comunità. Piazza Mercato, infatti, era straordinariamente piena, animata da laboratori per bambini e non solo”.

“Resistere, oggi, è lottare contro un’economia che consuma diritti e risorse, difendere la vita umana, quella animale e del pianeta che è la nostra casa comune. Ciò richiede un impegno coerente, costante e la consapevolezza di quanto ogni scelta, per quanto possa sembrare semplice, racchiuda un significato profondo e possa costituire in sé un’azione politica, in contrasto con una società consumistica. In merito a questo, abbiamo deciso di ridurre al minimo la quantità di rifiuti attraverso scelte fatte con un senso di cura per tutti i presenti. Per servire la Pastasciutta Antifascista, abbiamo utilizzato piatti di ceramica e posate di metallo messe a disposizione a favore dell’evento. Resistere oggi vuol dire anche perseverare nel preservare l’ambiente e quindi proteggere la vita, opponendosi a tutto ciò che alimenta la violenza e le guerre. Significa proteggere la Terra che, insieme all’umanità, stiamo soffocando.

La giornata si è quindi conclusa con un momento di convivialità accompagnato dalla musica di Joelma e dall’esibizione dei Sun Sooley. Ciò che abbiamo realizzato è frutto di un impegno collettivo e avverso ad un sistema dove l’individualismo è all’ordine del giorno”.