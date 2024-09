Successo per il 18° Motorasso: 100 centauri presenti al raduno

Il Motorasso, organizzato domenica 15 settembre dal Moto Club Asso, anche quest'anno si è confermato un successo. La 18esima edizione ha radunato un centinaio di centauri che hanno percorso 120 chilometri sulle strade panoramiche del Triangolo lariano, facendo tappa per degustare specialità locali.

18esima edizione del mototour

"L’edizione 2024 del Motorasso ha contato circa 100 motociclisti provenienti dalla Lombardia, dalle regioni limitrofe e dalla Svizzera, molti dei quali sono ormai degli amici, degli habitués che seguono le nostre attività, il sito e gli spazi Facebook e tornano a trovarci in occasione delle nostre manifestazioni - ha commentato il presidente Enrico Corti - Ci siamo impegnati in una lunga campagna di promozione che premia il serio lavoro compiuto nelle edizioni passate".

Il Motorasso ha acquistato negli anni sempre più importanza, diventando uno dei più frequentati Motogiri regionali FMI e ottenendo i patrocini della Regione Lombardia, della Provincia di Como, della Comunità Montana del Triangolo lariano e del Comune di Asso. "Le nostre manifestazioni - ha spiegato il vicepresidente Dino Vanossi - hanno permesso di far conoscere il nostro paese oltre i confini lombardi e quando partecipiamo a eventi e raduni anche lontani gli altri motociclisti ci riconoscono dai gilet fluo HI-VI ed elogiano la nostra organizzazione, la cura e la qualità dell’accoglienza dei nostri ospiti tanto che ormai siamo per tutti quelli del Motorasso, quei da Ass!”.

Motogiro con degustazioni

Dopo la registrazione è stata consegnata la roadmap e i centauri hanno fatto colazione al bar “Pour parler” della stazione di servizio Esso. Successivamente hanno seguito il percorso debitamente segnalato, arrivando ad Albavilla e Tavernerio, Ponzate e Brunate, hanno fatto visita al Tempio voltiano ed effettuato la prima timbratura. Discesi a Como sono passati tra il Duomo e la Casa del fascio dell'architetto Terragni, simbolo del razionalismo comasco, e si sono diretti verso Blevio e Torno costeggiando il ramo del Lago di Como verso Nesso, Piano del Tivano, Sormano e Caglio. A Rezzago hanno degustato polenta, salame nostrano e caprino locale a km0 grazie alla Pro loco e, accompagnati dalle guide dell'Associazione Amici del romanico dell'Alta Vallassina, hanno visitato la chiesa dei SS. Cosma e Damiano, alto esempio di Romanico lombardo nel Triangolo lariano.

Discesi verso Barni, si sono fermati al Monumento del Trofeo del Coni del Circuito del Lario per la seconda timbratura. Posato 10 anni fa a Lasnigo sul rettilineo che ospitò negli anni la celebre corsa motociclistica, ritrae un discobolo che lancia una ruota d motocicletta per le strade del mondo. Si tratta di una copia di grandi dimensioni del Trofeo originale (70 cm circa in bronzo) che veniva consegnato ai vincitori della corsa rivale del Tourist Trophy. Ripartiti, hanno attraversato Magreglio, Civenna, Bellagio, hanno percorso le strade del ramo di Lecco e superato Oliveto Lario sono risaliti verso Valbrona per raggiungere l'arrivo a Asso in Piazza del mercato ove in un'atmosfera rilassata e amichevole hanno consumato il pranzo tipico con polenta, cinghiale e tanto altro a cura dell'Associazione cacciatori. Infine hanno consegnato la roadmap timbrata e ritirato il gadget della manifestazione. Tra le roadmap in regola coi punti timbro sono stati estratti tre cesti di generi alimentari.

Tutto pronto per la Motoesposizione

“In parte sulle strade del Circuito del Lario i partecipanti hanno percorso quasi 120 km sulle strade panoramiche del Triangolo lariano alla scoperta dei sapori tipici. Sui monti e lungo il lago erano previste tre soste con due degustazioni di specialità locali di alta qualità a km zero comprese nella quota di partecipazione. Nei nostri motogiri l’obiettivo è quello di promuovere questo fantastico territorio dal punto di vista

culturale, storico, naturalistico e gastronomico. Grandissimo successo ha riscosso la scelta della cascata della Vallategna come location per la partenza recentemente valorizzata dall’Amministrazione comunale” ha concluso Rinaldo Batelli, Segretario del Moto Club.

Il Moto Club Asso ringrazia i partecipanti, la Federazione motociclistica italiana, le Amministrazioni patrocinanti, le associazioni che hanno collaborato ed invita gli appassionati a seguire le comunicazioni sui propri spazi web per la 12° Motoesposizione che si terrà dal 1° al 3 novembre presso la sala consiliare del Comune di Asso dedicata alle moto del celebre marchio pesarese Benelli.