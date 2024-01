Successo per la Befana dei Vigili del fuoco

Un appuntamento imperdibile per la città

Messa solenne e poi caramelle per tutti i bambini

Non è mancata nemmeno quest'anno la tradizionale festa con la Befana dei Vigili del fuoco di Erba. Il 6 gennaio, puntuale, la vecchina ha atteso famiglie e bambini all'uscita della solenne celebrazione delle 10 nella chiesa prepositurale. Lo ha fatto come sempre in cima all'autoscala, da cui ha salutato tutti i presenti. Poi si è soffermata per la consueta distribuzione delle caramelle ai più piccoli.

Corteo fino alla sede del distaccamento

Le Befana, accompagnata dai mezzi dei Vigili del fuoco del distaccamento erbese, ha attraversato in corteo le vie cittadine fino ad arrivare nella sede di viale Prealpi. In caserma i presenti hanno potuto godere di un ricco buffet, mentre la vecchina ha distribuito i doni ai bambini, dando la possibilità ai piccoli di farsi scattare qualche foto in sua compagnia e con i pompieri.