Si è rivelata un altro successo la quarta edizione della camminata non competitiva "Abilitiamo insieme. Passo dopo passo camminiamo per l’autismo". L'evento, organizzato dagli Eagles Cantù e dai Pesi Massimi Como, le due tifoserie della Pallacanestro Cantù e del Como 1907, si è tenuto ieri, domenica 3 settembre, a Cantù.

Successo per la camminata a favore di Abilitiamo: donati oltre 10mila euro alle associazioni

Come al solito la camminata, oltre ad essere un modo per trascorrere una giornata all’aria aperta sul territorio in famiglia o con gli amici, è stata caratterizzata dal suo fine benefico: il ricavato delle iscrizioni è stato consegnato a realtà del Terzo settore che da anni le tifoserie sono attente a sostenere con le proprie attività.

A ricevere gli assegni dal valore di 600 euro sono state le associazioni "Amici dei Volontari Onlus", "Magnan de Cantuu" e la Polisportiva San Marco. Un assegno da 1.500 euro è stato consegnato al "Comitato Agas Clotilde Rango" e all'associazione "Zero Più", uno da 2mila euro a "Gli Sgusciati" e uno da 5mila a "Quelli che con Luca".