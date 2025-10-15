Successo per la castagnata di Asso Incontra: giornata di festa e tradizione

Grande partecipazione ad Asso per la prima castagnata organizzata lo scorso 12 ottobre in piazza Mercato

Piatti tipici da gustare

Domenica, 12 ottobre, piazza Mercato di Asso si è riempita di profumi e tanta gente inaugurando nel migliore dei modi la stagione autunnale con una giornata di festa tra tradizione e buon cibo. L’evento ha richiamato numerosi cittadini e visitatori, che hanno potuto gustare i piatti tipici preparati dai volontari dell’associazione: rustisciada con polenta, salamelle, polenta e funghi o con zola, e naturalmente le immancabili caldarroste, frittelle di mele e vin brulè.

Tutto è stato possibile con l’impegno dei volontari

Gli organizzatori sono molto soddisfatti della riuscita dell’iniziativa:

“Grazie di cuore a tutti coloro che sono passati a trovarci e a tutti i volontari che con impegno e passione hanno reso possibile questa splendida giornata. L’atmosfera conviviale ha reso la giornata un successo, confermando la castagnata come un appuntamento ormai imperdibile nel calendario autunnale assese“.

Domenica altra castagnata e prelibatezze locali

L’associazione dà appuntamento a domenica, 19 ottobre, sempre in piazza Mercato per vivere un’altra giornata tra profumi e sapori della tradizione.

Cucina aperta dalle 12 (con possibilità di asporto) e il menù proposto per questa occasione sarà a base di polenta uncia, polenta e bruscitt, polenta e zola o funghi oltre a salamelle e patatine. Nel pomeriggio paradello, vin brulè e ovviamente le castagne.

Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare una mail a asso.incontra@gmail.com o telefonare al numero 348-7735667.