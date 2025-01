Successo per la Fiera di Sant'Antonio a Erba alta

Si è conclusa ieri, domenica 19 gennaio, la manifestazione che coinvolge la frazione erbese

Un evento che ha preso il via lo scorso 12 gennaio

Si era aperta il 12 gennaio la Fiera di Sant'Antonio, con la benedizione dei bambini e delle famiglie. La tradizione torna puntuale ogni anno e anche questa volta ha avuto il suo momento suggestivo con il falò del "purcel" venerdì 17. E poi questo fine settimana, con la parte religiosa e le bancarelle il sabato, e il consueto corteo con i trattori ieri, domenica 19 gennaio, e la loro benedizione con la collaborazione di Coldiretti. A celebrare tutti i momenti solenni è stato il parroco di Buccinigo e Casiglio, don Alessandro Vismara, che quest'anno ricorda il suo cinquantesimo di ordinazione.

Presenti anche i rappresentati dell'Amministrazione comunale

E' stata una cerimonia che come sempre chiama a raccolta tante persone, ma anche gli amministratori comunali che non mancano di prendere parte alla tradizione. Presente il sindaco Mauro Caprani, gli assessori, i consiglieri e il presidente della provincia Fiorenzo Bongiasca. Tra loro anche l'onorevole Eugenio Zoffili che ha sottolineato l'importanza della sagra, ma in particolare la figura del parroco: "Ho partecipato alle celebrazioni di Sant’Antonio a Buccinigo e Erba Alta: quest’anno ancor più speciali per i 50 anni di sacerdozio del nostro don Alessandro, un importante punto di riferimento per la nostra comunità che ci insegna ogni giorno quanto siano importanti le nostre tradizioni".