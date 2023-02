Successo enorme per l'iniziativa della Briantea84: Nuota Donando, una 24 ore no-stop in piscina, macinando metri su metri, chilometri su chilometri, con lo scopo di aiutare i bambini e i ragazzi con disabilità.

Successo per la "Nuota Donando" della Briantea84: raccolti 8mila euro

Storia Briantea84: mese febbraio, anno 2023. Si è scritta un’altra pagina importante di questi quasi quarant’anni di vita, con la prima edizione della Nuota Donando chiusa nel successo generale. La staffetta di nuoto benefica di 24 ore no-stop, in scena alla Piscina di Cantù dalle ore 14 di sabato 4 allo stesso orario di domenica 5, è andata ben oltre le aspettative. Sette squadre iscritte - ne erano previste inizialmente “solo” sei -, con 367 partecipanti e 525 chilometri e 400 metri macinati a suon di bracciate (di cui 13 aggiunti grazie alle donazioni).

I rossi hanno chiuso al primo posto con 91,125 km. Grande risultato dei verdi, formazione targata Il Giardino di Luca e Viola, event partner dell’evento che, oltre a nuotare, ha attivato un’importante rete di donazioni tramutate poi in metri, lavoro prezioso che è valso il secondo posto in classifica: 75,675 km, di cui ben 13 chilometri e 100 metri donati.

Il ricavato dell’evento - 8.049,16 euro raccolti - andrà a sostenere il Fondo Carlo Capararo, destinato all’avviamento sportivo di bambini e giovani con disabilità, intitolato al grande tecnico di Briantea84 scomparso nell’aprile del 2021 e subito ricordato grazie alla presenza di mamma Maria Grazia, della sorella Elisabetta e del fratello Cesare che hanno dato il via alla staffetta in maniera simbolica.

Dalle ore 14 le vasche sono sempre state piene senza sosta, fino alla fine: persone in acqua con braccioli, tavolette, sub, kajak etc. La grandezza della manifestazione è stata resa possibile grazie ad una macchina organizzativa composta da una cinquantina di volontari tra bagnini, addetti alla segreteria, assistenti, medici e fotografi che si sono alternati con grande professionalità nell’arco delle 24 ore.

Tanti genitori dei diversi settori di Briantea84 hanno risposto presente, valorizzando il senso di appartenenza e cogliendo l’importanza di donare il proprio contributo, oltre alla presenza preziosa dello staff di Forus Italia - gestore dell’impianto -. Hanno contribuito con grande impegno e disponibilità anche Eleonora Corradi - direttrice della piscina di Cantù - Noella Mazarrancin Nieto - Responsabile Forus Italia - e Luca Giacinti - manutentore Forus Italia -.

La Nuota Donando, organizzata da Briantea84, ha visto appunto la collaborazione di Forus Italia e si è svolta con i patrocini del Comune di Cantù, della Federazione italiana nuoto paralimpico e della Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali. Event partner dell’evento è stato BLM GROUP, storico title sponsor delle squadre di nuoto targate Briantea84 e fin dal primo giorno al fianco di questa idea sposata in pieno con entusiasmo, e l’associazione “Il Giardino di Luca e Viola” che ancora una volta ha dimostrato di avere a cuore i progetti di Briantea84. Da quasi un decennio sostiene con grande affetto i diversi eventi di solidarietà e la Nuota Donando è stato uno di questi. Proprio per questa manifestazione Briantea84 ha preso ispirazione dall’iniziativa chiamata “Cammina Donando”, staffetta solidale ideata dai “Giardinieri” nel 2013.

Le parole del presidente Tomaselli

“La Nuota Donando è andata molto bene - ha commentato Gianantonio Tomaselli, presidente di Briantea84 -. Ci aspettavamo una grande risposta, è arrivato molto di più. È stato molto bello vedere l’entusiasmo negli occhi dei partecipanti, tutti desiderosi di scendere in vasca per una buona causa. Briantea84 ha tanta voglia di fare e siamo pronti ad alimentare i nostri sogni. Uno dei nostri obiettivi è quello di permettere a sempre più giovani di avvicinarsi alla pratica sportiva e questo evento ci aiuterà a dar vita alle nostre idee. Un ringraziamento speciale a chi, in qualsiasi modo, ha donato qualcosa a questa 24 ore. Siamo una grande famiglia, grazie per il sostegno di tutti”. “Questo è stato l’evento della famiglia - ha aggiunto Alessandro Pezzani, responsabile del settore nuoto di Briantea84 -. Hanno partecipato dai bambini, ai genitori, fratelli, zii e nonni. Gli spalti sono stati pieni fino alle quattro di notte, i numeri sono da capogiro e c’è stata una grande risposta in termini di iscrizioni: non ci aspettavamo tutto questo. L’esito è positivo e sicuramente sarà una manifestazione da rifare nel tempo”.

La classifica finale

1) Rossa: 91,125 km

2) Verde: 75,675 km (di cui 13,1 donati)

3) Rosa: 75,2 km

4) Nera: 74,325 km

5) Blu: 73,05 km

6) Arancione: 70,6 km

7) Bianca 52,425 km