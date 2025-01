Successo per la presentazione del nuovo corso della Croce Rossa

Successo per la presentazione del nuovo corso di accesso alla Croce Rossa di Montorfano.

Ieri sera, giovedì 9 gennaio, si è tenuta la presentazione del nuovo corso di accesso alla Croce Rossa, un’iniziativa che ha suscitato un ampio interesse da parte della comunità locale. Oltre 30 persone hanno partecipato all’incontro, dimostrando un forte desiderio di impegnarsi nel servizio di volontariato e di acquisire competenze cruciali per l’assistenza in situazioni di emergenza. L'evento ha visto la presenza di numerosi aspiranti volontari. La serata ha avuto come obiettivo quello di illustrare i dettagli del corso, che prevede una formazione completa sui principi fondamentali del soccorso, la gestione delle emergenze e le attività di supporto alla comunità.

Presentato il percorso di formazione

Nel corso dell’incontro, sono stati presentati i vari moduli formativi, che spaziano dalla formazione teorica alla pratica, e le opportunità di crescita personale e professionale che il volontariato in Croce Rossa può offrire. A spiegare le finalità e l'importanza del corso è stata una squadra di Volontari attivi nel Comitato i quali hanno sottolineato quanto il coinvolgimento attivo dei cittadini sia essenziale per garantire un servizio sempre più efficiente e capillare sul territorio.

"Essere parte della Croce Rossa non significa solo acquisire competenze tecniche - spiega il presidente Vilma Proserpio - ma anche entrare in una rete di solidarietà che aiuta a costruire una comunità più forte e coesa”, invitando i partecipanti a considerare il volontariato come un impegno non solo per l’emergenza, ma come un contributo quotidiano al bene comune. La serata è stata accolta con entusiasmo, e l’affluenza numerosa testimonia il crescente interesse per le attività di volontariato e l'importanza del sostegno reciproco. I nuovi corsisti avranno ora la possibilità di iniziare un percorso di formazione che li renderà pronti ad affrontare le sfide del soccorso, nonché a contribuire in modo significativo alla sicurezza e al benessere della comunità. Il nuovo corso di accesso alla Croce Rossa, che prenderà ufficialmente il via nei prossimi giorni, è dunque solo l'inizio di un progetto che mira a formare una generazione di volontari sempre più preparata, sensibile e pronta ad agire quando la comunità ne ha più bisogno".