Successo per l’evento tra stelle e cultura all’Osservatorio

Circa 200 persone hanno preso parte sabato 29 agosto all’evento svoltosi nello splendido spazio messo a disposizione dall’Osservatorio di Sormano con un’incantevole luna piena sullo sfondo, confermando la forte mobilitazione e l’attenzione del territorio verso la tutela dell’ambiente montano.

Iniziativa organizzata dal Coordinamento per la tutela del San Primo

L’iniziativa era inserita nella rassegna “Piccole storie per una Grande montagna”, organizzata dal coordinamento “Salviamo il Monte San Primo” nell’ambito della campagna di opposizione al progetto “OltreLario” (promosso da Comunità Montana Triangolo Lariano e Comune di Bellagio, che prevede nuovi impianti sciistici e innevamento artificiale), per proporre un modello alternativo fondato su cultura, natura e fruizione sostenibile. Alla serata di sabato, un suggestivo viaggio tra narrazione scientifica e letture liberamente ispirate alle “Cosmicomiche” di Italo Calvino sotto il cielo del San Primo, hanno inoltre preso parte le attrici Pia Mazza e Arianna Pollini, l’astrofisico Emilio Novati, Gigi Manara e Maurizio Lietti, insieme a Daniele Brioschi, docente presso la Scuola Media di Carimate, con i suoi giovani astrofili.

Il prossimo appuntamento della rassegna è in programma per domenica 20 settembre alle 10 ai piedi del San Primo (Colma di Sormano): “Diventare Bosco”, una passeggiata nella natura tra racconti e gioco yoga rivolta a famiglie e bambini dai 4 anni in su. L’evento è a partecipazione gratuita con posti limitati (massimo 20 partecipanti) e iscrizione obbligatoria via email a info@bellagiosanprimo.com.