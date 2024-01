Successo straordinario per Stefano De Martino al Fumagalli e stasera si replica

Un successo da tutto esaurito per la prima serata di "Meglio stasera" lo spettacolo di Stefano De Martino andato in scena ieri sera, domenica 14 gennaio 2024, al Teatro Fumagalli di Vighizzolo. Un "Quasi one man show" che sul palco intrattiene con canti, balli e sketch, facendo leva sulle tante qualità di De Martino, nato ballerino e riscopertosi cantante e conduttore con un fortissimo appeal sul pubblico femminile.

Lo spettacolo

E dopo il successo di ieri sera, ecco che oggi, lunedì 15 gennaio, si replica con qualche posticino ancora disponibile.

‘Meglio stasera che domani o mai’, cantava negli anni 60 Miranda Martino in una piccola canzone gioiello arrangiata da Morricone. È quello che pensa Stefano De Martino: stasera è proprio il momento giusto per venire a incontrarlo a teatro e trascorrere insieme un paio d’ore spensierate, nel senso letterale del termine ma soprattutto per conoscerlo meglio. Forse, ‘conoscerli’ meglio, perché non c’è un solo Stefano.

C’è lo Stefano che racconta: dall’infanzia in un paese affascinante e difficile, al susseguirsi dei tanti episodi legati al semplice lavoro di fruttivendolo prima, ballerino poi, infine intrattenitore a tutto campo. C’è lo Stefano ‘crooner’: insieme agli 8 orchestrali della Disperata Erotica Band, sospesa fra Carosone e Sanremo, metterà̀ in scena giochi musicali, mash up e virtuosismi canori con una sola regola: “Non è mai una sola canzone per volta”. Insomma, un’offerta speciale armonica, elegante e intrigante.

C’è lo Stefano danzatore: nonostante – ma solo a suo dire – si sia accumulata un po’ di ruggine fra le giunture del bal-lerino di un tempo, è il momento di rimettersi in gioco, anzi, in ballo. E lo farà accompagnato nelle coreografie da alcuni ballerini professionisti (ex?) colleghi di qualche stagione addietro: la sfida è lanciata.

C’è lo Stefano imprevedibile, quello dell’allegria e dei giochi in tv, quello che dialoga e empatizza: gag, monologhi umoristici, riferimenti insospettabilmente colti, improvvisazioni e scherzi col pubblico. E infine c'è lo Stefano che ha in serbo qualche sorpresa per il pubblico.