Si è svolta quest'oggi, domenica 26 marzo 2023, la 48esima edizione della Camminata dell'amicizia di Bosisio Parini. Un vero e proprio "evento" che ha richiamato a sé l'attenzione di 10mila partecipanti.

Successone per la Camminata dell'amicizia di Bosisio Parini: 10mila i partecipanti

Presenti in questa soleggiata domenica mattina il sindaco di Rogeno Matteo Redaelli, il sindaco di Cesana Brianza Luisa Airoldi, di Bosisio Parini Andrea Colombo, di Merone Giovanni Vanossi, e di Albese Carlo Ballabio. Oltre a loro anche il consigliere regionale Giacomo Zamperini e il presidente di Acel Giuseppe Borgonovo.

Si aggiudica il "premio" di gruppo più numeroso i "Supereroi di Brindisi" con ben 400 persone partecipanti. Dato straordinario che è però solo una piccola parte del totale dell'affluenza. Infatti, in sede sono stati venduti oltre 4mila biglietti e in totale si sono presentate ben 10mila persone per prendere parte alla camminata.

L'evento di oggi è stata anche l'occasione per ricordare Elena Franchini, ex sciatrice testimonial dell'evento scomparsa purtroppo ad inizio febbraio, ma anche Pierfelicino Redaelli, ricordato con una maglia commemorativa e unica che rimarrà nella sede dell'organizzazione. Altri testimonial dell'evento la giovane arrampicatrice Beatrice Colli, il coach della Pallacanestro Cantù Meo Sacchetti e il comico Giovanni Storti.

Foto 1 di 15 Foto 2 di 15 Foto 3 di 15 Foto 4 di 15 Foto 5 di 15 Foto 6 di 15 Foto 7 di 15 Foto 8 di 15 Foto 9 di 15 Foto 10 di 15 Foto 11 di 15 Foto 12 di 15 Foto 13 di 15 Foto 14 di 15 Foto 15 di 15

Foto di Marco Freddi