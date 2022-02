Sui nostri settimanali in edicola una panoramica sul costo dei carburanti

Il servizio in edicola

Continua la salita dei prezzi.

Aumenti generalizzati, ennesima stangata su chi rappresenta l'anello più debole della catena: i cittadini. Oltre all'aumento dei costi di luce e gasi che si stanno già avvertendo sulle prime bollette del 2022, anche i prezzi del carburante non accennano a diminuire, anzi stanno continuando la loro salita.

Intanto i deputati della Lega Matteo Bianchi, Silvana Snider, Eugenio Zoffili hanno dichiarato: "È inaccettabile che Regione Lombardia non possa attivare le carte che riguardano la scontistica per la benzina nelle aree di confine tra Italia e Svizzera. La motivazione è riconducibile all'ambasciata italiana a Berna e ai relativi calcoli non congrui effettuati e causa del differenziale troppo basso, che non corrisponde alla realtà. Tutto questo rappresenta un grave danno per l'economia del territorio, dei cittadini e comparto distributori. Per questo chiediamo al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale le motivazioni che impediscono all’Ambasciata d’Italia a Berna di correggere i metodi di rilevazione. Sarebbe utile poter rappresentarne più puntualmente e tempestivamente ogni scostamento rispetto a quelli praticati in Italia, al contrario di quanto si verifica attualmente, con il risultato di aver determinato l’ingiustificata sospensione dello sconto benzina decisa l’8 febbraio scorso ed esecutiva a partire dal 12 febbraio".

