Sui nostri settimanali tutti i prezzi degli affitti comune per comune

Sarà giusto l’affitto che pago per la mia abitazione o per il box auto? A quanto posso affittare l’appartamento che non utilizzo? Domande lecite, a cui spesso è difficile dare una risposta senza rivolgersi a un esperto del settore. Sui nostri settimanali un ampio servizio con un elenco completo dei valori delle locazioni al metro quadro, suddivisi comune per comune.

Sergio Monaca, titolare di Immobiliare Domi, agenzia con studio a Villa Guardia. "Dal punto di vista del canone degli affitti non si sono registrate grosse impennate - spiega - Resta significativo, invece, il perdurare della richiesta di abitazioni di una certa tipologia: case con almeno tre locali e un’area esterna, giardino o balcone". Tendenza sulla quale incide il perdurare della pandemia. Per quanto riguarda il canturino, è stato Daniele Fesi dell’agenzia Toscano Immobiliare Cantù a fornirci il quadro della situazione. "Per quanto riguarda le vendite il mercato immobiliare, parlando di numeri di scambi, è molto più frizzante rispetto a qualche anno fa". Nell’Erbese, invece, gli affitti sono molto richiesti ma mancano gli immobili destinati a questo scopo. "In città ci sono diverse case vuote, che però non vengono messe in affitto - spiega Michela Aurelio dell’agenzia Gabetti di Erba - E’ una costante osservata negli anni, nonostante ci siano tantissimi clienti che cercano affitti temporanei di 6, 8 mesi o un anno. C’è poco da offrire, chi vuole un affitto transitorio fa fatica a trovarlo".

