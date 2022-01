Sul forum si commentano i fisici delle sportive, interviene il professor Mantegazza: "Questo thread fa schifo"

Sessismo

All'interno di un blog di tifosi canturini diversi commenti che hanno fatto accapponare la pelle al docente universitario (e non solo).

La scorsa settimana sul blog cantubasket.forumfree.it alcuni tifosi hanno aperto una sezione dal titolo inequivocabile "Cià, parliamo un po' di f**a". Dopo alcune foto di sportive pubblicate, con tanto di commenti sul loro aspetto fisico da parte degli utenti, è intervenuto Raffaele Mantegazza, professore universitario che ha bacchettato i commentatori da tastiera.

Sul forum si commentano i fisici delle sportive

"Per quanto di cm di pelle (umana) ce ne siano ben pochi in vista, ho visto una gara di short track e trovo le atlete decisamente sinuose e intriganti nelle loro tute aderenti. Tra queste l'olandese Suzanne Schulting", ha scritto un utente del forum. "Non ha tette cif. F**a e tette sono cose che devono andare insieme. Indi sei off topic, sorry", risponde un altro. La questione poi si "infiamma": "Ho superato questo istinto materno dell'allattamento e ora sono molto più concentrato sulla poesia in movimento, quindi gambe statuarie e c**o sodo". E via così, arrivando anche ad un: "Ci sono immagini migliori. Ma già così una bottarella gliela darei".

Il professor Mantegazza: ""Questo thread fa schifo"

Conversazioni che hanno lasciato sbigottito il professor Raffaele Mantegazza (e non solo). "Consapevole degli insulti che prenderò, lo dico lo stesso: a me questo thread fa davvero un po' schifo. (Il primo che scrive "f****o" vince un palloncino colorato), (Il primo che scrive "e allora non leggerlo" vince una scatola di Lego)", ha commentato all'interno delle pagine.

La difesa dei commentatori: "Niente sessismo, solo chiacchiere"

In loro difesa gli utenti hanno minimizzato la questione. Niente sessismo ma solo "semplici" chiacchiere tra amici: "Caro prof, questo 3D non ha alcun intento pedagogico come del resto nessun altro 3D all'interno di un forum di basket ma nasce con l'intento di affrontare con spirito goliardico il tema delle donne che ci piacciono esattamente come farebbero 4 amici al bar. La speranza è quella che non degeneri in niente di offensivo, per quanto ci sono più rischi in tal senso parlando di politica, vaccini, green pass, calcio, argomenti ben più divisivi di questo. Se poi non si passerà il confine dell'offesa rimanendo "solo" nel politicamente scorretto, me ne farò una ragione visto che il politically correct a tutti i costi mi è ormai fastidioso come la sabbia nelle mutande. Con immutata stima".