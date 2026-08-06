Sul Piedibus c’è posto per nuovi volontari

Sul Piedibus di Olgiate Comasco porte spalancate a nuovi volontari.

Il Piedibus cerca rinforzi

Il Comune lancia l’appello per trovare rinforzi utili al Piedibus, il servizio di accompagnamento a piedi degli alunni alle scuole. “Se siete maggiorenni e avete un po’ di tempo a disposizione, chiediamo il vostro aiuto per rafforzare la squadra dei volontari del Piedibus Linea Verde che tutte le mattine accompagnano a piedi i nostri bambini a partire da viale Trieste (angolo Cascina del Pè) fino alla scuola primaria di via Repubblica”.

L’importanza dei volontari

Si può essere utili già a partire da una disponibilità minima. “Anche un vostro solo giorno di disponibilità può fare la differenza!”, così suona l’appello partito da Palazzo Volta.

Come diventare volontario

Per maggiori informazioni e per l’iscrizione, è possibile rivolgersi all’ufficio Pubblica istruzione in Municipio. C’è davvero bisogno di rinforzare il numero di accompagnatori degli alunni camminatori.