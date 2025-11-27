Sul sito del Comune arriva l’assistente virtuale

Nel Comune di Cantù arriverà Rispondicittadino.it, una piattaforma di assistenza virtuale basata su tecnologie di intelligenza artificiale. Il servizio, che sarà accessibile dal sito istituzionale a partire da inizio 2026, ha l’obiettivo di facilitare l’orientamento dei cittadini tra le informazioni disponibili, offrendo un supporto immediato e continuativo nella consultazione dei contenuti comunali.
Il nuovo servizio
Il nuovo strumento opera esclusivamente sui contenuti ufficiali del Comune e offre un supporto immediato e continuativo nella consultazione delle informazioni: un aiuto soprattutto nelle ricerche più frequenti, permettendo di ottenere risposte più rapide e di semplificare l’accesso ai servizi. Rispondicittadino.it consentirà ai cittadini di individuare più rapidamente informazioni già pubblicate sui canali istituzionali, attraverso una semplice domanda; ricevere assistenza 24 ore su 24; ottenere risposte in diverse lingue. Il sistema è conforme alla normativa vigente in materia di privacy e protezione dei dati e all’AI Act europeo. La piattaforma è un servizio SaaS (Software as a Service) è compatibile con i siti istituzionali dei Comuni italiani. Non richiede competenze tecniche né ai cittadini né agli operatori interni. Il servizio è sviluppato da Peperoni AI Srl e distribuito da 22HBG Srl.
Il commmento del vicesindaco
Spiega il Vicesindaco e assessore alla digitalizzazione, Valeriano Maspero:
“Cantù ha avviato un percorso di digitalizzazione che sta entrando nella sua fase operativa, con i primi risultati concreti a disposizione dei cittadini. L’attivazione di rispondicittadino.it è il punto di partenza di un progetto molto più ampio, che interessa progressivamente diversi settori dell’Amministrazione. Stiamo lavorando su ambiti complessi – dal sociale all’urbanistica, dai tributi all’anagrafe – con l’obiettivo di rendere più semplice e diretto l’accesso ai servizi, migliorare la fruibilità delle informazioni e supportare il lavoro quotidiano degli uffici. Alla base di questo processo di digitalizzazione vi è una collaborazione costante con l’App Io e un dialogo diretto con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha riconosciuto Cantù tra i Comuni più attivi e virtuosi in materia di innovazione. La direzione è chiara: utilizzare la tecnologia come strumento di servizio, aumentando trasparenza, efficienza e vicinanza ai cittadini. Cantù sta investendo in un modello amministrativo moderno e inclusivo, al cui centro c’è la persona”.
Le parole del sindaco Alice Galbiati
Commenta così il sindaco Alice Galbiati:
“L’obiettivo di questo progetto è rendere l’Amministrazione sempre più accessibile e vicina ai cittadini, senza sostituire il rapporto umano con gli uffici, ma affiancandolo con strumenti in grado di semplificare la vita quotidiana. Abbiamo scelto di investire in un percorso di innovazione che metta al centro le persone e i loro bisogni, con tecnologie che aiutano davvero, senza creare ulteriori complessità. Rispondicittadino.it rappresenta un primo passo concreto in questa direzione: uno strumento che, una volta attivo, permetterà di ottenere risposte in qualunque momento della giornata. Ringrazio il Vicesindaco e gli uffici comunali per l’impegno e la società sviluppatrice”.
“Permettere ai cittadini di avere risposte immediate”
Le parole di Pier Carlo Montali, fondatore e Ceo di Peperoni Ai:
“RispondiCittadino.it nasce con un obiettivo semplice: permettere ai cittadini di ottenere risposte immediate, corrette, empatiche e precise. Per troppo tempo la Pubblica Amministrazione in Italia è stata percepita come lenta e complicata, ma oggi le nuove tecnologie, e soprattutto l’intelligenza artificiale, rendono possibile un rapporto più rapido, chiaro e accessibile tra cittadini e istituzioni, così come già accade nelle aziende più innovative. Sono davvero contento che il primo comune ad adottare questo servizio sia Cantù. Il Sindaco Galbiati e il vicesindaco Maspero hanno dimostrato apertura, attenzione all’innovazione e sensibilità verso le esigenze dei cittadini. Cantù apre la strada a un modello che sta già suscitando interesse in molti altri comuni italiani, di qualsiasi orientamento politico. È un segnale positivo che ci fa guardare con ottimismo a un futuro in cui la Pubblica Amministrazione sarà sempre più vicina alle persone e capace di sostenerle in modo concreto”.