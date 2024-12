Sulla "Arosio-Canzo" senso unico alternato dal 16 al 19 dicembre

Senso unico alternato per la S.P. 40 "Arosio - Canzo" nel Comune di Castelmarte.

Attenzione dalle 8 alle 18

Per consentire i lavori di asfaltatura in alcuni tratti della strada provinciale, la circolazione (per tratti non superiori a 200 metri) sarà regolata da movieri da lunedì 16 a giovedì 19 dicembre 2024 dalle 8 alle 18.

Nell'ordinanza emessa dalla Provincia di Como si legge infatti che "le lavorazioni si dovranno svolgere in carreggiata con la riduzione della larghezza della carreggiata stradale" e che le operazioni andranno a limitare il traffico veicolare proprio al fine di "garantire il corretto svolgimento delle operazioni con le necessarie condizioni di sicurezza".

E' altresì istituito il divieto di sosta e di fermata su tutta l’area interessata dall’esecuzione dei lavori.