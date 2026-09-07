“Sulle tracce del passato”, il podcast degli alunni per fare da guida al museo

Un percorso di educazione al patrimonio che ha coinvolto le bambine e i bambini delle classi terza, quarta e quinta della ccuola primaria di Crevenna, appartenente all’Istituto comprensivo “Puecher” di Erba, in collaborazione con il Museo Civico erbese

Otto episodi podcast destinati al pubblico

Il prossimo 26 settembre dalle 17, presso la biblioteca comunale “Giuseppe Pontiggia”, si terrà la presentazione del progetto realizzato dal Museo Civico in collaborazione con la scuola primaria di Crevenna nell’ambito del progetto OltreLario e della rete Piccoli Musei.

Un’iniziativa che ha come obiettivo la riscoperta e la valorizzazione dei territori dei monti lariani.

Attraverso un percorso formativo condotto dal Museo insieme agli insegnanti, gli alunni hanno conosciuto le collezioni museali, hanno approfondito alcune epoche storiche e hanno scelto gli oggetti che più hanno stimolato la loro curiosità. Partendo dai reperti conservati nel museo, hanno ricercato informazioni, scritto i testi e realizzato otto episodi podcast destinati al pubblico.

Un racconto del patrimonio che unisce rigore scientifico a curiosità

Il progetto ha coinvolto le classi terza, quarta e quinta della primaria crevennese: gli alunni hanno raccontato, con le proprie parole e la propria voce, reperti e testimonianze che attraversano la storia del territorio, dalle epoche geologiche fino all’età moderna.

Gli otto episodi accompagnano gli ascoltatori alla scoperta di alcuni dei reperti più significativi del Museo Civico: i fossili di ammoniti, l’Uomo di Neanderthal, la tomba romana di Crevenna, le tombe di Ponte Lambro, i massi avelli, le monete di Cascina Malpirana, la collezione egizia.

I bambini non si sono limitati a raccogliere informazioni, ma hanno trasformato le conoscenze acquisite in vere e proprie narrazioni, scegliendo linguaggi creativi e coinvolgenti: dialoghi, interviste, racconti fantastici e giochi di ruolo. Il risultato è un racconto del patrimonio capace di unire rigore scientifico, curiosità e partecipazione.

Con i lavori di riqualificazione e il museo chiuso è un modo per visitarlo comunque

Il progetto assume un significato particolare anche perché il Museo Civico erbese è attualmente chiuso al pubblico per lavori di ristrutturazione e riallestimento. In questa fase i podcast rappresentano un modo nuovo per continuare a visitare il museo anche a distanza, permettendo a famiglie, scuole e cittadini di conoscere le collezioni in attesa della riapertura.

Il podcast è disponibile sul sito di OltreLario e sulla piattaforma Spotify.

“Conoscere ieri significa affrontare con maggiore consapevolezza il domani”

Giorgio Zappa, vicepresidente e assessore al Turismo della Comunità montana, parla dei bambini come i veri protagonisti dell’iniziativa:

“Con il progetto OltreLario una delle priorità della Comunità montana è costruire una rete che metta in relazione cultura, storia, territorio e comunità, valorizzando il patrimonio del Triangolo lariano attraverso nuove forme di partecipazione e coinvolgimento. Un percorso che ci permette di mantenere vive le tradizioni, far conoscere il valore del nostro territorio e mettere in rete le tante realtà museali, culturali e associative che lo rendono unico, rendendole luoghi sempre più attrattivi per cittadini, famiglie e visitatori.

L’iniziativa del podcast Sulle tracce del passato, nata dalla collaborazione tra OltreLario, il Museo Civico e la scuola primaria di Crevenna, rappresenta perfettamente questa visione. I bambini non sono semplici visitatori, ma diventano protagonisti nella scoperta e nel racconto del patrimonio culturale, contribuendo a trasmetterne il valore alle loro famiglie e all’intera comunità. Musei e luoghi della cultura diventano così spazi vivi, dove conoscere la storia, comprendere il presente e sviluppare quella consapevolezza che permette di affrontare il futuro con radici solide.

Perché conoscere ieri significa affrontare con maggiore consapevolezza il domani. Quando scuola, museo e istituzioni lavorano insieme nasce qualcosa che va oltre un semplice progetto educativo: si costruisce un legame duraturo con il territorio e si formano cittadini più consapevoli delle proprie radici. E’ questa la direzione che OltreLario intende continuare a perseguire, trasformando il patrimonio culturale in un’esperienza condivisa, attrattiva e accessibile a tutti”.

“Significativo il cammino attuato con la scuola: un percorso condiviso”

E’ orgoglioso del percorso compiuto l’assessore alla Cultura del Comune di Erba, Matteo Redaelli, che sottolinea il valore del lavoro in rete:

“Questo progetto dimostra che la collaborazione tra enti non è soltanto un principio da condividere, ma un metodo di lavoro capace di produrre risultati concreti. Collaborare significa mettere insieme competenze, esperienze e risorse per costruire qualcosa che, da soli, non sarebbe possibile realizzare. E’ proprio questa la forza del lavoro di rete. Il podcast “Sulle tracce del passato” è il risultato concreto dell’impegno condiviso del Comune di Erba attraverso il suo Museo Civico, della scuola primaria di Crevenna dell’Istituto comprensivo “Puecher” e del progetto OltreLario. Un’iniziativa che unisce cultura, scuola e istituzioni e che permette ai bambini di conoscere la storia del proprio territorio e di raccontarla con le loro parole, diventando protagonisti attivi di un’esperienza di crescita.

Per il Comune di Erba è particolarmente significativo che questo percorso abbia coinvolto il mondo della scuola. E’ proprio lavorando con i bambini che si costruisce un legame duraturo con il patrimonio culturale e con l’identità della comunità. La conoscenza della storia e delle proprie radici rappresenta infatti un investimento sul futuro.

In un momento in cui il Museo Civico di Erba è temporaneamente chiuso per i lavori di ristrutturazione e riallestimento, questo progetto permette al museo di continuare a dialogare con la città e con le famiglie, mantenendo vivo il rapporto con il pubblico e preparando il terreno alla futura riapertura”.

Interventi ufficiali e presentazione del progetto

La presentazione del progetto si terrà sabato 26 settembre 2026 alle 17 presso la biblioteca”Pontiggia” e interverranno Matteo Redaelli, assessore alla Cultura del Comune di Erba; Giorgio Arturo Zappa, vicepresidente e assessore al Turismo di Comunità montana Triangolo lariano; Stefano Fermi, presidente Lago di Como Gal; Rosa Angela Muni, dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo “Puecher”.

Il progetto sarà raccontato da Clelia Orsenigo, conservatrice del Museo Civico; Eleonora Gini, coordinatrice del progetto OltreLario e dalle insegnanti della scuola primaria di Crevenna Micaela Paris, Vita Maria Lazazzara, Donatella Gaetani, Agata Accarino, Cinzia Tessari, Sonia Rovetta, Gessica Pontiggia, Benedetta Curioni e Serena Andreani.

Ecco tutti i laboratori a disposizione dei bambini e delle famiglie

Durante il pomeriggio le bambine e i bambini proporranno alle famiglie alcuni laboratori creativi ispirati alle epoche storiche affrontate nei podcast:

“Lascia il tuo segno nella Preistoria” – laboratorio di pittura rupestre alla scoperta delle prime forme di espressione dell’uomo

“Il mio nome nell’Antico Egitto” – laboratorio di geroglifici con realizzazione di un segnalibro ispirato all’antico Egitto

“Una moneta, una storia da raccontare” – laboratorio creativo dedicato alle monete di Cascina Malpirana.

L’ingresso all’evento è libero e gratuito. Sono invitate tutte le famiglie, le bambine e i bambini che desiderano conoscere il Museo Civico di Erba e la storia del territorio.