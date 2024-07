Summer camp, lunedì presente Ambra Angiolini

Laboratorio teatrale con Ambra Angiolini.

Ambra Angiolini insegna teatro

Ospite d’eccezione al Summer camp di Cadorago: lunedì si è presentata Ambra Angioini. Simpatica, sorridente e con tanto di jeans e maglietta sportiva ha fatto ingresso al campo sportivo di via Dante. Ha tenuto un laboratorio teatrale per i bambini, una settantina in tutto, che nell’arco della mattinata hanno imparato a esternare i loro sentimenti come dei veri attori. Ha insegnato loro a piangere, a ridere e a camminare sulla sabbia come se fossero al mare. A pranzo, si è seduta in mensa con i ragazzi. E al pomeriggio, ha giocato con loro prima di darsi appuntamento a presto. Forse addirittura prima della fine del camp.