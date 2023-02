Le campane di Beregazzo con Figliaro non sono andate perdute e, dopo anni di oblio, ritornano a fare bella mostra su una piccola struttura campanaria voluta e progettata dal sindaco e architetto Luigi Abati.

Suonano le campane: finalmente anche Beregazzo ha il suo campanile

La novità ha trovato il completamento nella giornata di mercoledì 22 febbraio, quando i tre bronzi sono stati installati sulla struttura. Un lavoro di squadra, portato avanti proprio dal primo cittadino. "Quando venne approvato il progetto per il rifacimento della chiesa, a metà degli anni 60 - spiega il primo cittadino - era già prevista la realizzazione di un campanile, nella parte posteriore verso la Lomazzo - Bizzarone. Poi, però, per carenza di fondi necessari, il manufatto non venne costruito".

Poi le campane si nascondo tra le pieghe della storia: tolte dalla vecchia chiesa, messe da parte, fino alla decisio del Comune di farsi promore della realizzazione del campanile.

