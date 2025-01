Suor Armida, missionaria in Brasile da 45 anni

Vive in Brasile ormai da 45 anni, in una missione da lei fondata e che ancora dirige: suor Armida Terraneo ha 76 anni e non ha nessuna intenzione di fermarsi.

«Ormai sono più brasilera che italiana», è stato il primo commento della religiosa, originaria di Inverigo.

Trenta anni fa ha aperto delle scuole nello stato del Maranhao, a Sao Luis

Suor Armida si è recata per la prima volta 45 anni fa in Brasile dove, con la congregazione delle suore della Purificazione, 30 anni fa ha aperto delle scuole nello stato del Maranhao, a Sao Luis: «Le altre suore hanno poi desistito e le scuole sono rimaste sulle mie spalle – ha commentato suor Armida – Ci sono due scuole, a circa 4 chilometri di distanza una dall’altra. Nella più grande studiano 1800 bambini, in quella più piccola prima del Covid erano 700 alunni, poi hanno aperto altre scuole e ora ne abbiamo 250».

Sono 2050 i ragazzi e le ragazze che studiano nelle scuole di suor Armida per un totale di 64 classi nella scuola più grande e 11 nell’altra. Nella struttura più grande, il Pao da Vida, vengono accolti bambini e bambine dai 4 ai 15 anni con la possibilità di fare due anni di asilo, 5 di elementari e 4 anni di medie. Nella scuola più piccola, l’Escolinha, si può andare dai 3 anni, ma poi ci si ferma alle elementari. A gestire da 25 anni le scuole è suor Armida: «Sto dietro a tutta la documentazione e mantengo tutto in ordine. Riceviamo un sussidio dal governo per la scuola più grande da circa una decina di anni e tutto quello che si riceve viene verbalizzato», ha spiegato la religiosa. Oltre alla contabilità suor Armida controlla anche che tutto nella struttura funzioni: «Tutta la manutenzione è in mano nostra e la scuola piccola è mantenuta tutta grazie ai contributi che ci arrivano dall’Italia».

A frequentare le due scuole sono i bambini che vivono nei dintorni: «All’inizio mi dicevano che le nostre scuole erano cattedrali nel deserto, erano costruite senz’acqua, senza luce e non c’era nemmeno la strada. Ora abbiamo diversi servizi e sono più di 30 anni che le scuole vanno avanti», ha commentato la missionaria.

In 30 anni suor Armida ha visto passare nelle sue scuole tantissimi bambini e bambine: «Nelle scuole abbiamo anche i figli dei miei primi alunni. Facciamo un lavoro di prevenzione, siamo una scuola seria, abbiamo in mano il 10% degli studenti del Municipio e alziamo l’indice di educazione».

Nelle scuole gli alunni hanno la possibilità di frequentare lezioni di robotica, di lingua dei segni e inglese e hanno partecipato anche alle Olimpiadi in varie materie: «Quest’anno anche i bambini delle elementari hanno partecipato alle olimpiadi di matematica e hanno portato a casa 8 medaglie d’oro, 14 d’argento e 4 di bronzo», sempre suor Armida. Il Municipio supporta economicamente la scuola più grande mentre il mantenimento di quella più piccola è a carico della missione di suor Armida. Per questo è stata fondata l’Associazione Amici dei Bambini, gestita da Luisa Terraneo, sorella di suor Armida: «Con le adozioni scolastiche a distanza riusciamo a pagare le spese di gestione (stipendi degli insegnanti compresi, ndr)», ha specificato la religiosa.