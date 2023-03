Suor Maria Bruna Riva compie cento anni: grande festa insieme alle suore della casa Santa Luisa di Pallanza, dove è ospite, e con i tanti nipoti e famigliari.

Suor Maria Bruna Riva compie 100 anni: grande festa con suore e famiglia

Originaria di Anzano, Suor Maria Bruna Riva nacque in paese il 13 marzo 1923. Era la prima di sei fratelli. Ad Anzano trascorse infanzia e adolescenza fino alla decisione, a 18 anni, di avviare il percorso per diventare suora, che la portò a lasciare il suo paese di origine. Trascorse poi più di vent’anni a Milano insegnando alla scuola materna di Sant’Andrea. E il suo percorso la portò, negli anni, a spostarsi a Brescia, Savona, Torino, Milano e negli ultimi anni, a Bosisio Parini e Molteno. La sua attività, negli anni, è stata legata al catechismo, all’attività cantoria, a quella parrocchiale e di carità, dopo avere lasciato l’insegnamento; ma anche di portare la comunione alle persone malate e la collaborazione nelle attività della chiesa.

Nonostante abbia girato molte città, negli anni, Suor Maria Bruna non ha mai dimenticato la sua Anzano, dove ogni estate trascorreva le vacanze. "Si recava casa per casa, per salutare tutti, sapere se tutti stessero bene e incontrare le persone - raccontano i cugini - Poi andava a messa tutti i giorni. Nonostante sia stata in tanti posti, ad Anzano ha lasciato un bel ricordo il suo sorriso e i suoi meravigliosi occhi azzurri, sempre luminosi, anche ora".

