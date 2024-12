Suor Regina sarà cittadina onoraria: "Premiamo il suo impegno per la comunità"

Oltre a don Peppino Farioli e don Giovanni Re, anche Suor Regina sarà cittadina onoraria di Alzate. Ad annunciarlo è stato il sindaco Paolo Frigerio: l'intento è di dare un riconoscimento concreto alla religiosa per il lungo impegno profuso per la comunità alzatese.

Presto la consegna del riconoscimento

Lo scorso ottobre è stato approvato dal Consiglio comunale il regolamento per conferire la cittadinanza onoraria: come già anticipato a margine della messa solenne, su iniziativa di don Lodovico Colombo, condivisa dall’Amministrazione comunale, i sacerdoti don Giovanni Re e don Giuseppe Farioli saranno presto insigniti del riconoscimento in occasione dei rispettivi sessanta e cinquantacinque anni di sacerdozio. Per i due religiosi è già stato avviato l’iter per il conferimento della cittadinanza onoraria. «Vorremmo conferire questo riconoscimento anche a Suor Regina che si è, negli anni di permanenza ad Alzate, fatta apprezzare per l’opera e il bene profuso presso l’asilo infantile Vidario e la casa di riposo Don Allievi - così il sindaco Frigerio - Suor Regina, che ha recentemente compiuto 92 anni, per il nostro asilo ha fatto davvero tantissimo. Ci è dunque sembrato giusto riconoscerglielo. Vorremmo organizzare la cerimonia per la consegna dei riconoscimenti il prossimo gennaio, in apertura di un Consiglio comunale, di sabato mattina».

Classe 1932, Suor Regina, del Cottolengo di Torino, ha prestato per lunghi anni servizio alla scuola dell’infanzia «Vidario» diventando un vero e proprio punto di riferimento insieme a Suor Carla; ma anche visitando gli ospiti degenti alla casa di riposo, anziani e ammalati. Proprio con Suor Carla è rimasta ad Alzate fino al 2015, quando le due religiose hanno salutato la comunità alzatese per raggiungere la Casa Madre di Torino.

Per il conferimento della cittadinanza onoraria a Suor Regina, è stato avviato l’iter in questi giorni con la raccolta delle sottoscrizioni dei consiglieri comunali alla candidatura della religiosa. I tre religiosi inaugurano dunque l’albo dei cittadini onorari alzatesi a pochi mesi dall’avvio dell’iniziativa.

«Non posso che essere felice di questa decisione - ha commentato don Lodovico - Suor Regina è assolutamente meritevole del riconoscimento di cittadinanza onoraria: ha fatto due mandati come suora qui ad Alzate, il primo mandato come Superiora e quindi responsabile dell'asilo ”Vidario”, poi, dopo un periodo altrove, è tornata ad Alzate e negli ultimi anni ha prestato il suo impegno anche alla casa di riposo Don Allievi, fino al ritorno alla Casa Madre di Torino. Il suo è stato un lavoro molto prezioso per la nostra comunità: sono contento e appoggio questa proposta del sindaco al 100%».

La data della cerimonia, che si terrà a gennaio, sarà con tutta probabilità annunciata nei prossimi giorni.

(Nella foto don Lodovico con, da sinistra: suor Carla, suor Mirella e suor Regina)