Suore Ospedaliere: attivato il Comitato per l’Etica nella Clinica del Ramo ETS. Il comitato sostituisce il precedente Comitato, fino a ora limitato al Centro di Villa San Benedetto Menni di Albese con Cassano e mira a centrare sempre di più l’impegno sull’assistenza centrata sulla persona.

Già operativo

Il nuovo Comitato, operativo a partire dallo scorso 23 gennaio, estende la sua competenza a tutte le strutture del Ramo ETS, offrendo supporto etico e consulenza agli operatori sanitari e socio-sanitari in caso di situazioni cliniche complesse o decisioni difficili. Si tratta di un organismo multidisciplinare e indipendente, composto da otto membri interni ed esterni privi di conflitti di interesse, con esperienza in ambito medico, bioetico e giuridico; con una funzione consultiva in cui i pareri e le raccomandazioni del Comitato rappresentano strumenti di orientamento per una gestione rispettosa della dignità e dei diritti degli ospiti delle strutture.

Tra le sue principali attività, il Comitato si occupa di fornire consulenza etica sui casi clinici complessi; di dare supporto alla formazione e aggiornamento del personale sui temi della bioetica; e di promuovere iniziative di sensibilizzazione per la cittadinanza.