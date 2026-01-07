Superato il giro di boa: il “Borgo dei Presepi” al rush finale

Pienone in particolare nei giorni festivi, con lunghe file di attesa a Villa Ceriani: gli Artigiani del Presepe anche quest’anno hanno reso Crevenna, frazione di Erba, protagonista delle festività

Una autentica “invasione” da tutto il Nord Italia

Ormai superato il giro di boa, “Crevenna Borgo dei Presepi” si prepara al rush finale, confortato da un interesse popolare che non accenna a diminuire. Durante le feste natalizie – complici la sospensione delle lezioni scolastiche e di diverse attività lavorative – gli allestimenti degli Artigiani del Presepe hanno rappresentato per molti le originali mete delle gite fuoriporta tipiche di questo periodo.

Il clou, naturalmente, si è registrato nei giorni festivi. Difficile quantificare il numero dei visitatori, apprezzabile anche solo constatando le lunghe file in attesa all’ingresso del Presepe in movimento di Villa Ceriani. Nei giorni di massima affluenza si possono stimare circa 200 presenze all’ora. Un’autentica invasione, con provenienze da tutto il nord Italia, dal Piemonte al Trentino, dalla Liguria al Friuli-Venezia Giulia, sconfinando in Emilia e Toscana. La mattina dell’Epifania, inoltre, sul sagrato di Santa Maria Maddalena i visitatori hanno trovato la gradita sorpresa dei Magi a cammello, ennesima fatica degli Artigiani del Presepe. L’uscita dalla messa è stata poi salutata dalla musica di uno zampognaro.

Un impegno costante per il parroco e i suoi volontari

Un periodo di notevole impegno, dunque, per il parroco don Ettore Dubini e i volontari pronti ogni giorno a svolgere attività di accoglienza e di guida. Un’opera portata avanti con coesione e disponibilità.

Proprio questo senso di comunità conferisce ulteriore risalto a due dei sei quadri biblici realizzati ne “La più grande storia mai raccontata”, allestita sul sagrato della parrocchia. Ai visitatori sarà forse sembrato strano, nel periodo natalizio, trovarsi davanti a due scene che richiamano la Settimana Santa: la Lavanda dei Piedi e l’Ultima Cena. Entrambe riproposte in questo contesto dopo essere già state rappresentate negli anni scorsi sullo stesso sagrato e nella chiesa di San Giorgio.

Presto svelato il vincitore de “Trova il dettaglio”

Dopo aver designato in Giuliano Vismara il vincitore del gioco collegato al Calendario virtuale dell’Avvento, la pagina Facebook PresepediCrevenna – che continua a incrementare visualizzazioni e followers – sta ora per alzare il sipario su un altro gioco: “Trova il dettaglio”, che ha sfidato i visitatori de “La più grande storia mai raccontata” a individuare il particolare fotografato e postato nei giorni scorsi. Domenica 11 gennaio, alle 9, sulla pagina verrà ri-postata la fotografia in questione: vincerà la prima persona che commenterà sotto il post con la risposta corretta.

A entrambi i vincitori andrà un omaggio messo a disposizione dagli Artigiani del Presepe.

Tutte le informazioni per organizzare la visita

Ecco tutte le indicazioni per le visite a Villa Ceriani: apertura fino al 18 gennaio; ingresso e uscita da via Monte Palanzone; orari di visita nei giorni feriali dalle 14 alle 18, domenica e festivi anche dalle 10 alle 12; ingresso gratuito con possibilità di offerta libera; visite di scolaresche vietate per motivi di sicurezza; visite di portatori di disabilità fisica fortemente sconsigliate per l’esiguità del passaggio; parcheggi lungo via Foscolo, davanti alla chiesa parrocchiale e nel posteggio sopra l’oratorio.

Ecco tutte le indicazioni per le visite a “La più grande storia mai raccontata”: periodo di apertura fino al 18 gennaio; orari di visita tutti i giorni dalle 9 alle 18; ingresso gratuito con possibilità di offerta libera; parcheggi lungo via Foscolo, davanti alla chiesa parrocchiale e nel posteggio sopra l’oratorio.