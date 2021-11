Fortuna

La Dea bendata ha baciato un fortunato giocatore.

La Lombardia continua ad andare a segno con il SuperEnalotto.

SuperEnalotto a Como: centrato un "5"

Nel concorso del 9 novembre, come riporta Agipronews, sono stati centrati due “5” del valore di 19.188,35 euro ciascuno. La prima giocata vincente è stata registrata presso il cafè di via Venturino 18/A a Como, mentre la seconda si è verificata nella tabaccheria di via G.Mazzini a Leno, in provincia di Brescia.