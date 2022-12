Una Lombardia fortunata quella di ieri, giovedì 22 dicembre 2022, al SupeEnalotto: sono ben 4 le vittorie con un "5" centrato dal valore di 35mila euro, tra queste anche una giocata di Montano Lucino.

SuperEnalotto: a Montano Lucino si festeggia, vinti 35mila euro

La cifra esatta è 35.737,19 euro e la prima giocata vincente è stata convalidata nel bar di via Uberto da Bussero 9 a Bussero, in provincia di Milano, mentre la seconda ha premiato il tabacchi di via Andromeda 25 a Cassina De' Pecchi, in provincia di Milano.

La terza, invece, è quella che interessa la nostra provincia, ovvero quella convalidata nella tabaccheria di via Enzo Ratti 2 a Montano Lucino.

Infine l'ultima è stata registrata nella tabaccheria di via Campogrande 3 a Suzzara, in provincia di Mantova. Il Jackpot, nel frattempo, sale ancora toccando quota 333,7 milioni di euro che saranno in palio nella prossima estrazione.