Ancora una serata fortunata per la Lombardia al SuperEnalotto: nel concorso del 29 luglio sono stati centrati tre “5” del valore di 20.953,16 euro ciascuno, tra cui uno in provincia di Como.

SuperEnalotto, dopo Vertemate la dea bendata premia Centro Valle Intelvi

La prima giocata vincente è stata convalidata presso il bar di via Provinciale 167 a Centro Valle Intelvi, in provincia di Como, mentre la seconda è stata convalidata nel bar di via Gramsci 131 a Cilavegna, in provincia di Pavia. L’ultima, invece, è stata registrata presso il tabaccheria di via Marzorati 80 a Varese. Solo la sera prima c'era stata un'altra vittoria in provincia, questa volta a Vertemate con Minoprio.

Prosegue l’inseguimento al Jackpot che, nel frattempo, ha toccato quota 61,7 milioni. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM) mentre la Lombardia detiene ancora il primato della vincita record con i 209,1 milioni vinti a Lodi il 13 agosto 2019.