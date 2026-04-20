Superenalotto, Lombardia a un passo dal “6”: vincita da 14mila euro a Lipomo

La Lombardia a un passo dal “6” del SuperEnalotto. Nel concorso di sabato 18 aprile sono stati messi a segno due “5” da 14.073,27 euro ciascuno: uno è stato centrato a Lipomo.
La giocata al bar Giardino d’oro
Lo riporta Agipronews: il colpo fortunato è stato messo a segno al “Bar Tabacchi Giardino D’oro” di via Oltrecolle, 25. L’altra fortunata giocata è invece stata fatta a Curtatone, in provincia di Mantova, alla “Tabaccheria Sport” situata in via Roma, 22-24.
Se nella provincia di Mantova i numeri del gioco retail restano stabili, in provincia di Como mostrano un leggero aumento: la spesa è salita a 226 milioni di euro, con un incremento di circa lo 0,6% rispetto ai 224,6 milioni di euro registrati l’anno precedente.
Stesso andamento positivo anche al livello regionale: la Lombardia si conferma la regione con la spesa (ovvero la raccolta meno le vincite dei giocatori) più alta in Italia nella rete dei punti vendita. Nella regione, come emerge dai dati di Agipronews, sono stati spesi 3,2 miliardi di euro, in aumento del 10,3% rispetto ai 2,9 miliardi dei dodici mesi precedenti. Anche i numeri relativi al SuperEnalotto riflettono questo tasso positivo, con una spesa attuale che raggiunge oltre 200 milioni.
L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 21 aprile, sale a 152,6 milioni di euro, attualmente il più alto del mondo.