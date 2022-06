La Dea bendata bacia nuovamente il Comasco con una vincita decisamente consistente al SuperEnalotto.

SuperEnalotto vincita da 113mila euro nel Comasco

Nell’ultimo concorso sono stati centrati tre ‘4 Stella’ da 36.113,00 euro e due ‘5’ da 113.105,97 euro. Le vincite con punti ‘5’ sono state realizzate a: Orsenigo al punto vendita Royal Caff situato in via Enrico Fermi 85 tramite schedina 2 pannelli e Livorno presso il punto vendita Tabacchi Lotto situato in via Inghilterra 84 tramite quick pick - riporta l'Agenzia Agimeg. Il jackpot del SuperEnalotto è il più ricco in Europa davanti 65 milioni dell’Eurojackpot e ai 198 milioni dell’Euromillions. Negli Usa invece occhi puntati su Powerball e MegaMillions, che mettono sul piatto rispettivamente 365 e 360 milioni di dollari.