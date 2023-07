Supermercati in arrivo a Olgiate: il sindaco raccoglie i curricula

Il Municipio diventa punto di raccolta di curriculum vitae per una decina di posti di lavoro in arrivo sul territorio.

La conferma ottenuta nei giorni scorsi dal sindaco apre nuove opportunità occupazionali. Simone Moretti, infatti, ha incontrato chi rappresenta la società impegnata nell’intervento in corso nell’ex proprietà "Grisoni" e nello spazio attiguo dell’ex falegnameria. Dove troverà collocazione un nuovo supermercato "Lidl".

"Nel comparto commerciale tra via San Giorgio e via Roma - entra nel merito il primo cittadino - verrà costruito un supermercato. Qualche giorno fa ho avuto alcune conferme che attendevo dall’operatore: si tratterà di un “Lidl” e l’apertura è prevista nel 2024. Porterà un servizio nella zona e anche posti di lavoro. A questo riguardo mi sono attivato per fare da tramite raccogliendo il curriculum vitae di chi sta cercando occupazione".