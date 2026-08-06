Susy Zappa racconta “Storie, miti e leggende della Bretagna antica”

La scrittrice erbese sarà protagonista di una serata al negozio Namaste di Erba per raccontare le sue grandi conoscenze sulla Bretagna, che le hanno permesso di realizzare cinque libri

Si parlerà anche di sacerdotesse celtiche

Si intitola “Storie, miti e leggende della Bretagna antica” la serata che si terrà domani, venerdì 7 agosto, al negozio Namaste, sotto i portici di corso XXV Aprile a Erba. Protagonista sarà Susy Zappa che in questi anni ha dato alle stampe cinque libri incentrati sulla Bretagna e i suoi fari. Della sua grande conoscenza della regione francese ne darà prova nel corso dell’incontro che prenderà il via alle 20.30. In particolare parlerà delle sacerdotesse celtiche sull’isola di Sein.

Appuntamento a Rezzago il prossimo 20 agosto

In questo mese d’agosto Susy Zappa sarà presente anche a Rezzago, presso la sala consiliare del Municipio. Il 20 agosto, alle 21, terrà la serata “I fari della Bretagna. Misteri e magia”, in cui parlerà della Bretagna antica e soprattutto effettuerà una carrellata dei suoi cinque libri, da quello di esordio “Sein, una virgola sull’acqua” all’ultimo – uscito lo scorso anno – “Racconti al faro, memorie e leggende dell’isola di Batz”.