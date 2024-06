Svelata la nuova Giunta di Roberto Fornasiero: ecco le deleghe

Fino Mornasco avrà una Giunta rinnovata al 50% con un'età media di soli 34,4 anni.

Giunta: gli assessori di Fornasiero

Con il Consiglio comunale d'insediamento alle porte, il prossimo martedì 25 giugno alle 21 in sala Ottagono nel parco comunale di via Brera, il sindaco di Fino Mornasco Roberto Fornasiero, 43 anni - rieletto per il suo secondo mandato consecutivo - ha sciolto le riserve e ha ufficialmente comunicato alla sua lista, "Progetto per Fino", chi saranno i prossimi assessori. Una scelta, quella del primo cittadino, basata sull'impegno messo in campo nell'ultimo mandato e che rispecchia la volontà dell'elettorato una volta saputo l'esito delle elezioni.

La Giunta comunale

Valeria Bianco (33 anni), vicesindaco con deleghe alle Politiche sociali, Scuola e Famiglia.

Niccolò Introzzi (29 anni), assessore allo Sport, con deleghe a Volontariato, Associazionismo e Grandi Eventi.

Valentina Nicolao (29 anni), assessore alla Cultura, con deleghe alle Pari opportunità e Comunicazione Istituzionale.

Simone Passiatore (38 anni), assessore all'Urbanistica, con deleghe ai Lavori pubblici e Ecologia.

Deleghe a ogni consigliere

Non solo incarichi per la Giunta. Fornasiero ha sempre evidenziato in campagna elettorale le competenze e il valore di ciascuno dei suoi candidati, cosicché ha deciso di premiare i consiglieri con una delega ciascuno, in modo da valorizzare il bagaglio di esperienze e di conoscenze che metteranno al servizio dei cittadini per i prossimi 5 anni. Restano al sindaco Bilancio, Sicurezza e Polizia locale.

