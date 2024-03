Svelata la nuova Panamera al Centro Porsche Como

La nuova e affascinante Panamera ha conquistato tutti. E’ stata questa la sensazione raccolta durante la presentazione svoltasi giovedì scorso al Centro Porsche Como di Grandate. Una novità molto attesa e che ha visto la presenza di oltre 300 appassionati della casa di Stoccarda.

La presentazione

Le novità della Porsche Panamera, come ha ben spiegato Marco Teli, durante la serata di gala, sono tante, anche se apparentemente è molto simile alla precedente versione: inedite funzionalità digitali, propulsori ibridi più potenti e nuovo sistema di sospensioni. E si guida benissimo. Lunga 505 cm, larga 193 e alta 142, mantiene sostanzialmente le stesse dimensioni, ma questa bellissima berlina con carrozzeria a 5 porte risulta rinnovata la parte posteriore, che mette in bella mostra una presa d’aria aggiuntiva sopra la targa per garantire un maggiore fabbisogno d’aria dei propulsori.

L’aggiornamento dell’abitacolo è caratterizzato da un display opzionale da 10,9 pollici dedicato al passeggero. Quattro sono le varianti del motore E-Hybrid: V8 turbo di 4 litri che si abbina al motore elettrico da 190 CV per una potenza di sistema di 680 C V e una coppia di 930 Nm. Il motore elettrico è integrato all’interno del cambio a doppia frizioni PDK a 8 rapporti. La terza generazione dell’ammiraglia accelera da 0 a 100 km/h in 3,2 secondi ed è in grado di raggiungere i 315 km/h di velocità massima. La batteria da 25,9 Kwh consente un’autonomia elettrica di 91 km e si ricarica in 2 ore e 39 minuti grazie al caricabatterie di bordo da 11 Kw.

Oltre alla Turbo E-Hybrid sono disponibili due versioni: la Panamera e la Panamera 4 dotate del V6 turbo di 2,9 litri portato a 353 CV e 500Nm con un aumento di 23 CV e 50 Nm rispetto alla precedente versione. Tutte le nuove ammiraglie sono poi dotate di sospensioni automatiche a doppia camera e due valvole con Porsche Active Suspension Management. Per le Panamera E-Hybrid è disponibile come optional il sistema di sospensioni attive di Porsche Active Ride.

Questa bellissima auto dispone di fari Matrix Led di serie, mentre sono optional gli HD Matrix Led ad alta risoluzione; il sistema Porsche InnoDrive dotato di controllo automatico della velocità adattivo dispone dell’indicazione attiva della corsia e dell’assistente di svincolo; il parcheggio automatico non richiede più la presenza del conducente a bordo potendo essere monitorato dallo smartphone grazie alla nuova funzione Remote ParkAssist.

Altra novità di rilievo è che la nuova generazione non sarà più disponibile la versione Sport Turismo con carrozzeria station vagon. I prezzi partono da 112.000 euro, ma non ha rivali. Per rendervene conto basta chiedere un appuntamento per una prova al Centro Porsche Como.