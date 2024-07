Svelati i nomi dei Giganti d’oro 2024

Sono stati annunciati i nomi dei tre «Giganti d’oro» 2024 di Inverigo: la civica benemerenza verrà assegnata al dottor Antonio Melotto, all’Associazione Done e alla memoria di Adriana Cattaneo.

Il dottor Melotto

Francesca Sormani, presidente del Consiglio comunale spiega così le motivazioni che hanno portato ad assegnare la civica benemerenza a Melotto:

«A lui viene riconosciuto il suo impegno in tutto quello che ha fatto, soprattutto in Africa, un impegno che va oltre la sua professione ordinaria. Vogliamo premiare il suo altruismo, che si è visto anche durante la pandemia: il dottor Melotto è stato uno di quei medici che non ci ha pensato due volte a rendersi disponibile per la popolazione. Siamo orgogliosi che sia un nostro concittadino e ci sembrava doveroso riconoscerne il merito».

La benemerenza all'associazione Done

Il secondo Gigante d’oro 2024 verrà assegnato all’Associazione Done, il sodalizio nato nel 1996 dall’esperienza del Gruppo Missionario di Cremnago. Spiega Sormani:

«L’associazione ha lavorato tantissimo attraverso una serie di iniziative per contribuire alle realizzazione di infrastrutture come pozzi, laboratori, scuole, chiese e ospedali in Africa, America Latina e Asia. Quest’azione continua da molti anni e l’associazione Done, tra le altre attività, organizza anche la Marciaverde che porta a Inverigo un sacco di persone, promuovendo così il territorio. Inoltre i volontari che organizzano la manifestazione si occupano anche di preparare i sentieri, svolgendo quindi anche un’azione ambientale»

Il Gigante d'oro alla memoria della maestra Cattaneo

L’ultimo «Gigante d’oro» di Inverigo sarà alla memoria di Adriana Cattaneo, la maestra scomparsa nel 2022.

«E’ stata per 40 anni maestra alla scuola del Tempo Pieno di via Pretorio. Al di là della sua attività come insegnante, che ha svolto benissimo, le riconosciamo l’impegno che andava oltre la sua professione e che ha dedicato a Inverigo. Risiedeva ad Arosio, ma ha speso la sua vita a Inverigo partecipando attivamente alla vita culturale e associativa. Inoltre, chi ha avuto la maestra Cattaneo come insegnante ha un bellissimo ricordo di lei come educatrice»

Le civiche benemerenze verranno assegnate la prossima domenica 21 luglio in piazza Ugo Foscolo alle 18.30, nell’ambito della festa annuale della Madonna del Carmine.