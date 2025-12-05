“Ta sa Regòrdat?”: domani l’inaugurazione della mostra che racconta il paese

Domani sabato 6 dicembre, alle 17, presso la sala espositiva del centro civico di Ponzate, verrà inaugurata la mostra “Ta sa Regòrdat? Foto del secolo scorso: memoria di un territorio”.

La mostra

La mostra nasce dall’iniziativa del gruppo di volontari del centro civico di Ponzate, con l’intento di restituire alla comunità una preziosa raccolta di immagini d’epoca, principalmente risalenti al secolo scorso, in grado di far riscoprire il territorio attraverso i ricordi di chi ne conserva la memoria, tanto materiale quanto emotiva. Le foto sono state raccolte tramite passaparola, appartengono dunque a cittadini che hanno voluto con grande generosità condividere ricordi per loro preziosi con tutta la comunità.

L’esposizione riunisce vedute del paese, scorci di paesaggio e numerosi ritratti. Ad arricchire il percorso sono presenti anche un video, in cui la voce narrante guida il visitatore tra le fotografie, e una mappa dei luoghi fotografati.

L’esposizione sarà aperta tutti i sabati e le domeniche dal 6 dicembre al 10 gennaio 2026 nei seguenti orari: al mattino dalle 10 alle 12, il pomeriggio dalle 15 alle 18:30. Sono previste anche due aperture straordinarie in giorni festivi, l’8 dicembre e il 6 gennaio.

Per maggiori informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo eventi@comune.tavernerio.co.it