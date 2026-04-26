Taglia di 2mila euro contro gli animalisti colpevoli di diffamazione

Una taglia di 2mila euro per gli animalisti colpevoli di diffamazione ai danni di Davide Cagliani, pastore trentottenne di Oggiono, nel Lecchese, che porta i suoi animali a pascolare verso Pian del Tivano, a Sormano. L’ha istituita l’Associazione Nazionale per la Tutela dell’Ambiente e della Vita Rurali.

Problema lupi

Davide ha una azienda agricola ereditata dal padre e che contava una trentina di bovini, altrettante capre, una quindicina di asini e 600 pecore, portati fin dal 2019 a pascolare nell’area con un relativo contratto di affitto di 10.000 euro l’anno con la Comunità Montana del Triangolo Lariano. Cagliani è uno degli ultimi a praticare la transumanza sul Triangolo Lariano. Poi sono arrivati i lupi. Nel 2025 sono stati ben 215 gli ovini mangiati, con un danno di oltre 50.000 euro.

“Sono state constatate le predazioni, ma non sono state ritrovate le marche auricolari poiché i lupi hanno portato via le prede e i resti non sono stati rinvenuti, oppure erano state mangiate le orecchie e le marche non erano più reperibili – spiega il pastore – In altri casi le Guardie Forestali dicevano che alcune pecore erano morte non per i lupi ma a causa di attacchi di cani randagi”.

Il risultato è che Regione Lombardia ha rimborsato a Cagliani solo 25 capi su 215. Intanto la Comunità Montana del Triangolo Lariano intanto aveva incaricato una biologa per studiare il comportamento dei lupi.

La decisione dell’Associazione Nazionale per la Tutela dell’Ambiente

“Il 2026 è stato proclamato dall’Onu “Anno internazionale dei pascoli e dei pastori”, ma in Italia sono già migliaia gli allevatori che hanno cessato l’attività anche a causa delle continue predazioni dei lupi nonostante le cautele e protezioni attuate – afferma l’Associazione Nazionale per la Tutela dell’Ambiente e della Vita Rurali – Per Cagliani al danno si aggiunge la beffa, con le scritte insultanti fatte in zona da animalisti contro di lui, con il solito stupido slogan giù le mani dai lupi”.

Il pastore, che si fa aiutare da sei cani da pastore silani, ha fatto denuncia ai Carabinieri.

“Ad accorgersi della scritta è stata la mia ragazza. Diceva: “Giù le mani dai lupi, pastore bracconiere” – dichiara – Curioso, perché non ho ucciso nessun lupo, anzi le mie pecore li hanno sfamati”.

Per questo motivo l’Associazione Nazionale per la Tutela dell’Ambiente e della Vita Rurali ha deciso di pagare una taglia di 2.000 euro a chiunque fornisca informazioni utili a individuare e condannare i responsabili degli insulti al pastore.

“Mai stabilito taglie”