Taglio del nastro per il nuovo sportello di ascolto della Croce Rossa

Taglio del nastro e presentazione domani, sabato 14 febbraio per lo sportello psicologico dedicato all’ascolto, all’orientamento e al supporto di tutte le persone in difficoltà predisposto grazie al grande impegno dei giovani della Croce Rossa di Montorfano e alle generose donazioni nel progetto di crowdfunding.

Sarà aperto un giorno alla settimana su appuntamento

L’inaugurazione dello sportello e del progetto «Uno spazio per te» è in programma alle 15.30 di domani nella sede della Croce Rossa di Montorfano di via Brianza 10 (nella foto di copertina) e il servizio sarà operativo a partire dal prossimo 16 febbraio.

L’iniziativa, come spiegato dai giovani della Cri in fase di presentazione, ha l’obbiettivo di diventare un luogo di accoglienza, ascolto e aiuto, ed è stata resa possibile grazie alla premiazione nell’ambito del bando Youthbank promosso da Fondazione Comasca. Il progetto è stato selezionato dall’ente e premiato lo scorso 14 giugno e l’associazione montorfanese ha dovuto occuparsi della raccolta del 10% dei contributi necessari per sbloccare la restante parte del 90% erogata da Fondazione.

Lo sportello seguirà un giorno di apertura settimanale su appuntamento, il sabato pomeriggio dalle 14.30 alle 17,30; un altro giorno in cui si può chiamare per scegliere il proprio slot e prendere un appuntamento, il mercoledì dalle 19 alle 20.30. I dettagli dell’iniziativa saranno offerti in sede di presentazione, altre informazioni: Sara 348/8673192 o montorfano.giovani@lombardia.cri.it.