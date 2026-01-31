Taglio del nastro per il nuovo supermercato al Centro Le Ginestre

Ufficialmente inaugurato il nuovo supermercato Carrefour a Bizzarone. Taglio del nastro per il servizio tornato in paese.

Nuovo supermercato Carrefour a Bizzarone

Nel dicembre 2011 il primo taglio del nastro per inaugurare il punto vendita Carrefour al Centro Le Ginestre, in via delle Ginestre, a Bizzarone. E giovedì, a distanza di 15 anni, taglio del nastro per una nuova apertura, sempre firmata dalla catena di supermercati e ipermercati francesi Carrefour. Presente, indossando la fascia, il sindaco Guido Bertocchi.

“Un servizio per il paese”

“Un nuovo servizio per Bizzarone – scrive il Comune sulla propria pagina social – Un’apertura attesa da tempo, che rappresenta molto più di un nuovo punto vendita: un servizio importante per i cittadini, nuove opportunità di lavoro, un segnale concreto di crescita. Un grazie alla propria che ha creduto in Bizzarone e a tutti colori che hanno contribuito a rendere possibile questo risultato. Bizzarone cresce, insieme”.