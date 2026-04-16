È stato riqualificato e rinnovato lo Spazio Acinque in via Alserio a Erba, punto di riferimento per l’Erbese per le forniture e i servizi legati all’energia del territorio.

Taglio del nastro per il rinnovato e migliorato Spazio Acinque

“Il radicamento è insito nel DNA della nostra azienda e continuiamo a investirci in maniera costante con l’obiettivo di consolidare la presenza capillare e la qualità dei servizi, ha dichiarato l’amministratore delegato di Acinque Energia”, Andrea Tugnoli.

Lo sportello, attivo presso il Polo dei servizi creato all’interno dell’ex tribunale, è stato rinnovato all’insegna del comfort e della funzionalità secondo l’identità, le linee grafiche, i colori e i valori che contraddistinguono il Gruppo. Particolare attenzione è stata posta alla sostenibilità, ad esempio attraverso l’installazione di luci ancora più efficienti e pareti in legno fonoassorbenti. Tra le novità, l’allestimento di un’area dove è possibile toccare con mano le soluzioni per l’efficientamento energetico quali climatizzatore, caldaia e fotovoltaico, servizi che Acinque fornisce chiavi in mano ai suoi clienti.

Un progetto di ammodernamento sul territorio

Nell’ambito di un progetto di ammodernamento complessivo dei presidi Acinque sul territorio, lo Spazio Acinque di Erba è al servizio di un territorio vasto a cavallo tra le province di Como e Lecco. Presente al momento inaugurale la vicesindaca di Erba, Simona Rita Guerrieri, che ha sottolineato l’importanza di avere in città un punto di riferimento certificato in tema energia a disposizione di cittadini e imprese del territorio.

“Con Erba prende avvio il percorso di rinnovamento degli sportelli di Acinque Energia in provincia di Como – sottolinea Federico Scuto, direttore Vendite, Marketing, Customer Care & Sviluppo Commerciale – Un progetto che proseguirà durante l’anno e che consolida il presidio dell’azienda sul territorio. Spazi ripensati per rendere il servizio più accessibile e favorire un rapporto diretto e continuativo con i cittadini”.

Sono 19 gli sportelli di Acinque Energia a disposizione nei territori in cui storicamente opera, di cui 4 in provincia di Como. Lo Spazio Acinque all’ex tribunale di Erba è aperto da lunedì a giovedì dalle 8.30 alle 12.45 e dalle 14 alle 16, e il venerdì dalle 8.30 alle 12.45 e dalle 14 alle 15.45