Inverigo e Arosio, tamponi in farmacia con precedenza agli studenti

L’iniziativa dell’Amministrazione comunale accolta dalle farmacie locali.

Le farmacie locali si spendono per aiutare gli studenti a tornare a scuola in sicurezza. Il tema delle lezioni in presenza, accompagnato dall’immancabile dibattito sulla Dad, è tornato d’attualità al rientro dalle vacanze invernali.

Tamponi in farmacia con precedenza agli studenti a Inverigo e Arosio

Per agevolare il controllo della situazione degli studenti, la Regione Lombardia aveva deciso già ad agosto di concedere loro due tamponi gratuiti al mese. Il problema però, accentuato a gennaio, si è rivelato essere il tempo d’attesa per una prenotazione in farmacia, nell’effettuazione di un test rapido. Per questo il Comune di Inverigo ha avviato un’iniziativa, accolta con prontezza dalle farmacie locali, per cui si dà precedenza nei tamponi agli alunni delle scuole inverighesi, ovvero l’Istituto comprensivo e le paritarie. La proposta è stata confermata da due farmacie di Inverigo, la Guidi e la Cerchiari, e una di Arosio, la Fois.

