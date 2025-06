Tanti fondi raccolti per le missioni in Perù e Ghana

Inverigo, le iniziative quaresimali hanno permesso di raccogliere importanti fondi: serviranno per aiutare le missioni in Ghana e in Perù.

Un aiuto per Antabamba

Importanti fondi raccolti nel corso delle iniziative quaresimali. I gruppi missionari hanno infatti comunicato che dalla vendita delle colombe durante la domenica delle Palme nelle quattro Parrocchie della Comunità, sono stati raccolti 1.590 euro, che sono stati così suddivisi: 795 euro sono stati destinati alla scuola di Antabamba in Perù, dove opera Giuditta Ropelato, giovane della comunità pastorale che vive nella diocesi del paese andino da poco più di un anno.

1200 euro destinati al Ghana

Altri 795 euro, a cui vanno sommati anche 405 euro da offerte destinate a questo progetto e dal fondo cassa, per un totale di 1.200 euro, per il progetto delle panche e tavole per la mensa della scuola di Hwidiem, cittadina che si trova nella regione di Ahafo, nel Ghana occidentale, delle suore Nostra Signora degli Apostoli. Le offerte raccolte con il "Gesto del riso 2025" sono pari a 562 euro e sono state devolute a sostegno dei progetti missionari scelti dal Decanato.