Targa al Sociale per Tiziano Corti: l'omaggio di Canzo

Cerimonia prima della messa in scena di "Vajonts 23"

Nell'atrio della struttura teatrale verrà onorata la memoria del dottor Corti

Si svolgerà domani, venerdì 27 ottobre, la cerimonia di inaugurazione della targa che l'Amministrazione comunale ha voluto dedicare a Tiziano Corti. Il medico canzese, morto proprio un anno fa, è stato una persona che ha dato tanto al suo paese, Canzo. Oltre a essere stato il dottore di tanti canzesi, ha fatto parte del coro degli Alpini - di cui era presidente - ed era stato socio fondatore della Cumpagnia di Nost. Ma non solo. Aveva giocato un ruolo fondamentale nel recupero del teatro Sociale, a metà anni Ottanta. Ecco perché l'omaggio alla sua memoria sarà proprio al Sociale, nell'atrio.

In concomitanza con l'avvio della stagione teatrale

La targa in ricordo del dottor Corti sarà inaugurata nell'atrio del teatro alle 20.30. Un breve momento di ricordo e a seguire, alle 21, si alzerà il sipario per la prima rappresentazione della nuova stagione del Sociale: andrà in scena "Vajonts 23", un testo di Marco Paolini che vedrà protagonisti Daniele Squassina ed Edoardo Baroni. L'ingresso è libero, con prenotazione obbligatoria.