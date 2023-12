Targa all'ex capo distaccamento dei Vigili del fuoco di Erba

Un omaggio al volontario congedato lo scorso 9 novembre

Celebrazione per Santa Barbara in caserma

Ieri sera, sabato 9 dicembre, i Vigili del fuoco di Erba - guidati da Gabriele Redaelli - hanno ricordato la patrona Santa Barbara. Porte aperte nel pomeriggio con l'accoglienza a famiglie e amici per una visita alla scoperta dei mezzi. Prima di sera la celebrazione della messa presieduta da don Andrea Lotterio, parroco di Malgrate e cappellano della Polizia di Stato. Hanno presenziato i rappresentanti dell'Amministrazione comunale, con il sindaco Mauro Caprani, e le associazioni del territorio (Lariosoccorso, Anc, Protezione civile e Antincendio) oltre che il comandante provinciale dei Vigili del fuoco Claudio Giacalone, il comandante della caserma cittadina dei Carabinieri Marco Ensabella e quello della Guardia di Finanza di Erba Davide Malvestuto Grilli.

Riconoscimento per Daniele Colombo e gesto benefico

La serata dedicata a Santa Barbara ha visto un piccolo momento celebrativo, al termine della messa, dedicato a Daniele Colombo, ex capo distaccamento, congedato lo scorso 9 novembre per limite massimo d'età. A lui è stata consegnata, dal caposquadra Giuseppe Miotto, una targa per ricordare l'impegno avuto ogni giorno nei 33 anni di servizio, con la visione di un filmato che ha raccontato la sua opera in tutti questi anni.

Per lui, però, nessuna tradizionale medaglia d'oro: Colombo ha espressamente richiesto che la cifra necessaria per l'acquisto del monile fosse invece devoluta in beneficenza. "Ho scelto di donare l'equivalente in soldi agli Amici di Carola e a SaltancoraNicolò".

Il nuovo capo distaccamento si è presentato ufficialmente

L'occasione è stata utile anche per una presentazione ufficiale da parte di Gabriele Redaelli, 46 anni, ingegnere e nuovo capo distaccamento, nominato lo scorso 9 novembre. Vigile del fuoco da 23 anni che ha preso le redini del gruppo: "Una grande responsabilità - ha commentato - Rinnovo il massimo impegno nello svolgere questo importante ruolo. Rappresento tutto il personale che compone il distaccamento: ogni giorno, con sacrificio e dedizione rispondiamo, per 365 giorni all'anno e ventiquattr'ore su ventiquattro, al suono della nostra sirena".