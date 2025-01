Una targa dedicata ad Anna Frank all'ingresso della biblioteca

Una targa dedicata ad Anna Frank inaugurata all'esterno della biblioteca comunale di Bulgarograsso.

Targa dedicata ad Anna Frank

L’evento, pensato in occasione della Giornata della memoria, si è tenuto oggi, lunedì 27 gennaio, alle 10.45.

"La prima parte è stata pensata dalla bibliotecaria Giovanna Castelli - spiega l’assessore Wanda Pelosi - La nostra biblioteca è intitolata proprio ad Anna Frank. Erano presenti i bambini delle classi quarta e quinta della primaria: con loro le insegnanti Ilenia Di Stasio e Daniela Cairoli». Gli alunni hanno deposto un bigliettino a testa con scritto un augurio, rivolto a se stessi, per il futuro. "Sono contenuti in appositi contenitori, come avviene per le capsule del tempo, e andranno a riprenderli a distanza di un anno".

Le parole del sindaco

"Per tante persone il ricordo di una giornata come quella di oggi è sicuramente un momento triste perché scava nella memoria e nelle ferite - ha esordito il sindaco Fabio Chindamo, rivolto ai bambini - Ma c'è sempre un però: è motivo di orgoglio poter dire di avere una biblioteca, luogo dove è possibile conoscere tutto quello che non abbiamo sottomano, intitolata ad Anna Frank con una sua targa e questa scritta". Il primo cittadino fa riferimento alla citazione incisa proprio sulla targa: "Credo nel sole anche quando piove". "Ecco quel sole potrete portarlo ad altri. A chi oggi non è qui". Infine, l'invito a leggere il diario di Anna Frank.