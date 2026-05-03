Tari giù per il terzo anno consecutivo: diminuisce del 3%

La Tari diminuisce per il terzo anno consecutivo: giù del 3% a Orsenigo.

“Un conforto per le famiglie”

In Consiglio comunale sono state approvate le tariffe Tari per il 2026: la diminuzione, per la precisione del 2,99%, si aggiunge a quella dell’1,87% apportata nel 2025; nel 2024 la riduzione applicata alla tassa rifiuti era stata del 6%.

Un risultato reso possibile grazie ad alcuni rimborsi erogati al Comune di Orsenigo da parte della società Service 24, che hanno permesso la ripartizione tra gli utenti delle quote favorendo un’ulteriore riduzione della tassa dei rifiuti.

Il risparmio equivale a circa 7,82 euro all’anno per un nucleo famigliare di quattro persone che abita in una casa da 100 metri quadrati. Piccole somme, che però, in un momento di generale incertezza, possono dare comunque un conforto alle famiglie del paese. Lo spiega il vicesindaco e assessore al Bilancio Gianfranco Frigerio. «Ormai da tre anni riusciamo ad applicare una riduzione delle tariffe Tari – fa sapere – Che, seppur in una piccola forma, in questo momento di aumento di costi delle materie prime, di incertezze causate dalle guerre, possono non gravare ulteriormente sulle tasche dei cittadini».