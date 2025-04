Tari più bassa per i bulgaresi, sconto del 30%

La tassa rifiuti di Bulgarograsso è più leggera grazie allo sconto sulla parte variabile: riconfermata l’iniziativa portata avanti dall’Amministrazione comunale.

Tari più leggera

Ormai è quasi diventata una tradizione, con la mano tesa alle famiglie bulgaresi. Anche quest’anno, infatti, sarà possibile presentare l’autocertificazione per accedere all’opportunità, offerta dal Comune, che permette di avere una riduzione del 30% calcolata sulla parte variabile della Tari. L’autodichiarazione, scaricabile dal sito internet del Comune di Bulgarograsso, andrà compilata in ogni sua parte e presentata in Municipio con allegata anche la fotocopia della carta di identità. Il termine entro il quale fornire l’autodichiarazione per avere la riduzione è stato fissato al 30 giugno.

I requisiti per il taglio della tassa

I cittadini con un Isee inferiore ai 30.000 euro non solo non avranno un aumento, bensì una diminuzione media del 30% rispetto a quanto pagato lo scorso anno. E’ possibile utilizzare il simulatore on-line gratuito, messo a disposizione sul sito internet dell’Inps, per il calcolo dell’Isee. La certificazione, invece, potrà essere richiesta ai centri Caf del territorio. "E’ una misura importante che stiamo portando avanti da tre anni - precisa il sindaco Fabio Chindamo - Tra l’altro, è stata semplificata al massimo per avvicinare quanti più bulgaresi possibili".