La chiesa di San Martino a Tavernerio sarà ceduta alla chiesa ortodossa rumena? A confermare questa possibilità è il parroco don Paolo Busato, che ha reso noto nei giorni scorsi di avere ricevuto una richiesta dalla Curia di mettere a disposizione la chiesetta.

Tavernerio, la chiesetta di San Martino verrà ceduta alla chiesa ortodossa?

"E’ tuttora una questione assolutamente in divenire - specifica don Paolo - Non c’è nessuna trattativa in corso, né ci si è mai messi a tavolino a prendere decisioni ufficiali o accordi concreti. Però si è parlato informalmente della possibilità di mettere a disposizione la chiesa di San Martino: un monumento che, allo stato attuale, è in disuso se non per due o tre occasioni all’anno e richiede ingenti spese di manutenzione che la parrocchia fatica a finanziare".

La richiesta sarebbe stata avanzata nei giorni scorsi dalla Curia allo scopo di fornire un luogo di culto ai cristiani ortodossi rumeni del circondario di Como.

