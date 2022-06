Statale dei Giovi e Novedratese: due snodi viabilistici che per la Provincia di Como rappresentano anche una fonte di problemi enormi di congestionamento e di traffico. Ora però qualcosa si sta muovendo: se per la Novedratese qualche progetto lo avevamo presentato con una tavola rotonda mesi fa, ora abbiamo riunito intorno a un tavolo gli amministratori dei paesi che si "affacciano" sulla sp35, in primo luogo per presentare il progetto della cosiddetta Variante di Fino Mornasco.

Tavola rotonda al Giornale di Cantù sulla Statale dei Giovi: si lavora per snellire il traffico

Una tavola rotonda in redazione a Cantù, con il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi (nel video), i tecnici della Provincia, cinque sindaci del territorio e il presidente degli esercenti di Fino Mornasco.

Il servizio sul Giornale di Cantù da sabato 18 giugno 2022 in edicola

