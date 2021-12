in edicola

La Novedratese, uno snodo viabilistico di fondamentale importanza per il Canturino e il Marianese, come sarà tra qualche anno? Lunedì, nel tardo pomeriggio, abbiamo ospitato nella redazione del Giornale di Cantù una tavola rotonda con rappresentanti di Regione Lombardia e Amministrazione provinciale, insieme ad alcuni sindaci dei Comuni interessati dall’arteria stradale, per capire quali progetti sono in cantiere per i prossimi anni.

Tavola rotonda in redazione: ecco come cambierà la Novedratese

"Sono felice che come Regione Lombardia siamo riusciti a mettere a disposizione una cospicua somma di denaro per risolvere una delle criticità del nostro territorio, ossia quella del traffico sulla provinciale Novedratese", ha esordito il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi.

Motore, insieme a Regione Lombardia, del progetto per il potenziamento della Novedratese è la Provincia di Como che è impegnata nella progettazione e nell’appalto dei lavori che dovranno essere effettuati. Sul tema sono intervenuti il presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca e il dirigente del settore Grandi Opere della Provincia di Como, Bruno Tarantola.

Parola ai sindaci

Presenti i primi cittadini di Arosio, Mariano Comense, Carimate, Figino Serenza, Novedrate e Cermenate, tutti Comuni interessati ai prossimi progetti per migliorare la viabilità.

Il sevizio integrale sul Giornale di Cantù da sabato 18 dicembre 2021 in edicola

